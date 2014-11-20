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某种程度上说，水涨船高，小鲜肉越自爱越被爱。鹿晗虽然背负逆天人气，还像个羞涩新人，不是吗？
对林忆莲来说，让演出继续，是生命必须。而我们这些跟随了她三十年的人，为这样的演出还能继续，感到幸福。
最火美少女天团BEJ48突袭凤凰网，最低年龄14岁的萝莉如何俘获互联网精英？镜头前成熟认真，私底下竟如此…
他以歌手身份出道，帅气的外表和迷人的嗓音吸粉无数。他在表演方面也极具天赋，被曾合作过的导演称赞为表演天才。井柏然入驻凤凰号，小井先生有话说。
真人秀最合理的人设： “大姐大”宋丹丹、“女神”林志玲、“矛盾”王琳、“温柔”姜妍、“菜鸟”金晨、“男友力”李治廷、“萌点”Henry。
BEJ48：少女偶像养成记
李安：计较后果的话，我不会干这样的傻事
这个香港歌坛皇太后会是下一个黄绮珊吗？
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2016年12月23日，《摆渡人》导演张嘉佳，携主创王家卫、马苏、张榕容到场凤凰公映礼，与现场观众分享幕后趣事。
凤凰大影响上影节特别活动邀请到香港电影教父吴思远、万达院线总裁曾茂军、大地影院总经理方斌出席，三位大佬对中国影院的未来达成共识，即整个行业需要制定规范，从业者需要自律。
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I Do“致•爱”巡回演唱会北京站，蔡依林、萧亚轩、张韶涵、Elephant Dee小S、李荣浩、以及人声兄弟乐团齐聚为爱跨年。
本次“真我巅峰演唱会”的阵容包括华语音乐教父罗大佑，中国摇滚诗人、行者音乐家许巍，台湾歌手田馥甄和内地著名歌手张靓颖四位顶级大咖，四种音乐态度诠释四种真我个性，四种真我个性传达真我巅峰情怀。并且此次演唱会门票概不售卖，全部通过网络活动赠送！
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