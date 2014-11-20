[独家]傅园慧现身春晚第四次联排 大竣探班林永健
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2017环球小姐坐游艇 手舞足蹈开心自拍秀美腿
《乘风破浪》火力全开 燃情幽默超级合家欢
对黎明来说，张曼玉是可以分享秘密的，舒淇是最欣赏的；而对葛荟婕来说，汪峰一直没有退席，她还爱着他。
对于佟丽娅，她需要趁这个机会考虑这些问题，不单是亲密关系，扩大到整个生活里所有选择，都有必要梳理一遍。
最火美少女天团BEJ48突袭凤凰网，最低年龄14岁的萝莉如何俘获互联网精英？镜头前成熟认真，私底下竟如此…
她因长相温柔多情，出演《还珠格格3》中“知画”一角而名声大噪；从演员及歌者再到做出品人拍电影，进而进军喜剧跨界，她都可以切换自如。秦岚入驻凤凰号，倾诉她的似水年华。
真人秀最合理的人设： “大姐大”宋丹丹、“女神”林志玲、“矛盾”王琳、“温柔”姜妍、“菜鸟”金晨、“男友力”李治廷、“萌点”Henry。
BEJ48：少女偶像养成记
李安：计较后果的话，我不会干这样的傻事
这个香港歌坛皇太后会是下一个黄绮珊吗？
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2016年12月23日，《摆渡人》导演张嘉佳，携主创王家卫、马苏、张榕容到场凤凰公映礼，与现场观众分享幕后趣事。
凤凰大影响上影节特别活动邀请到香港电影教父吴思远、万达院线总裁曾茂军、大地影院总经理方斌出席，三位大佬对中国影院的未来达成共识，即整个行业需要制定规范，从业者需要自律。
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感谢《蒙面唱将》贡献了这么多谜题！
I Do“致•爱”巡回演唱会北京站，蔡依林、萧亚轩、张韶涵、Elephant Dee小S、李荣浩、以及人声兄弟乐团齐聚为爱跨年。
本次“真我巅峰演唱会”的阵容包括华语音乐教父罗大佑，中国摇滚诗人、行者音乐家许巍，台湾歌手田馥甄和内地著名歌手张靓颖四位顶级大咖，四种音乐态度诠释四种真我个性，四种真我个性传达真我巅峰情怀。并且此次演唱会门票概不售卖，全部通过网络活动赠送！
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