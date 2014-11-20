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刘德华不忍妻女奔波望提前出院 因伤情未愈遭医生拒绝

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最近，曹云金参加了一档吐槽类节目，去年他和郭德纲的微博掐架却一点没回避，该吐的地方一个都没有漏，甚至还以其人之道还治其人之身……

01-22 08:20
2014-11-20
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佟丽娅 从重新认识亲密关系做起吧

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最火美少女天团BEJ48突袭凤凰网，最低年龄14岁的萝莉如何俘获互联网精英？镜头前成熟认真，私底下竟如此…

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一个黑龙江一个台湾，94岁失智老爷爷的爱情——即便忘了自己的姓名，也不会忘记我爱你。

韩剧成就明星恋 如今却删光合照宣布分手了

恋爱5年 Rain花不到1万块就娶了金泰希
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秋瓷炫生日晒牵手照秀恩爱 并将于4月大婚

秋瓷炫发微博，写道：谢谢你！爱你。1月20日是秋瓷炫的生日，看来是男朋友于晓光准备了生日惊喜，在秋瓷炫生日当天发文表白。

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赵又廷巴黎时装周 优雅满格奏响新年第一章

2017巴黎时装周即将落下帷幕，演员赵又廷也即将结束本次时装周之行。此次巴黎之行，赵又廷还参观了品牌基金会，和设计师也进行了深入交流。

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