王菲搂陈家瑛合影好娇羞 窦颖与前夫张亚东再同框
厉害了！李冰冰带外甥练瑜伽 做高难度动作纤腰抢镜
东方卫视跨年：赵丽颖张继科玩公主抱 唐嫣罗晋秀恩爱
太后CP合体拿奖！宋慧乔露甜笑 宋仲基激动落泪
2017年第一波狗粮！Ella夫妇嘟嘴亲亲甜蜜满溢
成龙单膝跪地为粉丝签名 礼貌鞠躬毫无架子
如果虹桥一姐、二姐、三姐声情并茂地讲心路历程，矮大紧、矮二紧、矮三紧疯狂刷屏，你觉得这世界更美了吗？
她就是那个以好为武器的女侠，尤其跟王朔那一段，如果我爱你，对你好，好到无底线，她愿意。
《摆渡人》和《铁道飞虎》之后，2017年开年，光景可能还不如去年，整个元旦档没有一部有竞争力的电影出现。
张嘉译入驻凤凰号！资深艺人，上市传媒公司老总及艺术投资名家，三重身份加持，大叔不是只有帅！来凤凰号，倾听嘉译大叔的光辉岁月。
真人秀最合理的人设： “大姐大”宋丹丹、“女神”林志玲、“矛盾”王琳、“温柔”姜妍、“菜鸟”金晨、“男友力”李治廷、“萌点”Henry。
窦靖童：曾反感“王菲女儿”标签
贾玲：欢喜女神
周星驰御用配角：因儿子患绝症夜场走穴
明星房车： 刘德华李连杰不如周迅壕
揭艺考黑色经济链 29万包上北影？
10月31日，万达影城CBD店4号厅，新一期凤凰公映礼迎来电影《捉迷藏》，导演刘杰，主演霍建华、秦海璐到场。
凤凰大影响上影节特别活动邀请到香港电影教父吴思远、万达院线总裁曾茂军、大地影院总经理方斌出席，三位大佬对中国影院的未来达成共识，即整个行业需要制定规范，从业者需要自律。
专访《摆渡人》三人组
第53周：胡歌竟然有新片要上
《人鱼帝国》：中国土豪陨落的好莱坞大片梦
《大鱼海棠》中了国产青春片爱作死的毒！
《爸爸4》向佐：突然换爸，亦航闹情绪了
演技追赶张一山，老天欠我个闺蜜张小宇
《心里的声音》成搞笑神剧 李光洙功力太强
《鬼怪》孔刘斗篷1万8地狱使者风衣3万
感谢《蒙面唱将》贡献了这么多谜题！
I Do“致•爱”巡回演唱会北京站，蔡依林、萧亚轩、张韶涵、Elephant Dee小S、李荣浩、以及人声兄弟乐团齐聚为爱跨年。
本次“真我巅峰演唱会”的阵容包括华语音乐教父罗大佑，中国摇滚诗人、行者音乐家许巍，台湾歌手田馥甄和内地著名歌手张靓颖四位顶级大咖，四种音乐态度诠释四种真我个性，四种真我个性传达真我巅峰情怀。并且此次演唱会门票概不售卖，全部通过网络活动赠送！
绝望戏剧《安的秘密》：不乏爱与人文关怀
颜永特：外国人以为中国人个个是“高手”