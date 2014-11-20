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胖女孩可以把自己作为例证，鼓励更多像她一样的人自信生活，也能够以自身为警钟，去提醒那个被忽视的群体。
没有世家的底子，小孩子张口骂人满腔坏脾气，将来要用自己的人生买单，还是更多人的人生买单，难说。
2017刚来，就要上映一部超重量级好莱坞大片！星球大战电影首部部外传作品《侠盗一号》，姜文甄子丹狂搅基！
中国内地男演员，从《轩辕剑》中的靖仇皇子，到成为《真男》中体能王、不放弃的典型，他已然成为小生中演技与人气的代表。蒋劲夫入驻凤凰号，硬汉小生有话说。
真人秀最合理的人设： “大姐大”宋丹丹、“女神”林志玲、“矛盾”王琳、“温柔”姜妍、“菜鸟”金晨、“男友力”李治廷、“萌点”Henry。
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揭艺考黑色经济链 29万包上北影？
2016年12月23日，《摆渡人》导演张嘉佳，携主创王家卫、马苏、张榕容到场凤凰公映礼，与现场观众分享幕后趣事。
凤凰大影响上影节特别活动邀请到香港电影教父吴思远、万达院线总裁曾茂军、大地影院总经理方斌出席，三位大佬对中国影院的未来达成共识，即整个行业需要制定规范，从业者需要自律。
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感谢《蒙面唱将》贡献了这么多谜题！
I Do“致•爱”巡回演唱会北京站，蔡依林、萧亚轩、张韶涵、Elephant Dee小S、李荣浩、以及人声兄弟乐团齐聚为爱跨年。
本次“真我巅峰演唱会”的阵容包括华语音乐教父罗大佑，中国摇滚诗人、行者音乐家许巍，台湾歌手田馥甄和内地著名歌手张靓颖四位顶级大咖，四种音乐态度诠释四种真我个性，四种真我个性传达真我巅峰情怀。并且此次演唱会门票概不售卖，全部通过网络活动赠送！
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