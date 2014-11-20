关闭 凤凰新闻客户端

陈思诚疑似婚内出轨 被曝出深夜与两名女子酒店共处一整夜

[有迹可循]男方两次开门 黑衣变白色浴袍 | 陈思诚2014年曾被曝出轨 | 疑女主之一：永远不做第三者

[往日恩爱]陈思诚6日还在向佟丽娅示爱 | 夸老婆：算是物美价廉 | 多次高调秀恩爱 却屡次传分手出轨

第74届金球奖：《爱乐之城》狂扫7奖 《月光男孩》获最佳剧情片

[奖项揭秘]抖森获最佳男主 石头姐摘影后 | 爆冷！《王冠》击败《权力的游戏》夺冠 | 完整获奖名单

给他100万送他一套房…《中国是相亲》要份纯粹的爱情好难？

金星主持的不是相亲，而是一出中国家长现形记 | 《相亲》口碑如何？网友：三观尽毁、中国式悲哀

【独家】《彼得潘的冒险岛》：一次超维度与童话的完美结合

一场颠覆传统儿童剧的视觉盛宴 | 和彼得潘约着去玩剧，时不时会给你惊喜 | 亲子剧充分挖掘儿童天性

周冬雨总盯着别的女演员胸看，只因为自己…(图)

周冬雨总盯着别的女演员胸看，只因为自己…(图)

周冬雨作为新晋金马影后，常用“法国女人”来调侃自己的平胸。近日，有网友发现，周冬雨在影视剧中就常常有“盯着其它女演员的胸看”的戏码。

01-09 15:34
2014-11-20
娱论导向

我们为什么需要肥胖的郑欣宜？

胖女孩可以把自己作为例证，鼓励更多像她一样的人自信生活，也能够以自身为警钟，去提醒那个被忽视的群体。

黄毅清黄奕拿孩子当武器 失败！

没有世家的底子，小孩子张口骂人满腔坏脾气，将来要用自己的人生买单，还是更多人的人生买单，难说。

　 　　
一周新片推荐

2017刚来，就要上映一部超重量级好莱坞大片！星球大战电影首部部外传作品《侠盗一号》，姜文甄子丹狂搅基！

年上老板vs鲜肉室友 这部玛丽苏主角是男的…

两男抢一男，这部剧的玛丽苏主角竟是个男的…
八小妹
霸道总裁大叔 VS 贴心人妻小鲜肉，竟然统统爱上我？！这部剧的玛丽苏主角竟是个男的…

举重妖精花式虐狗秀卫衣 我却更想要同款男友

举重妖精花式虐狗秀卫衣 我却更想要同款男友~
韩流八卦
种草文！以韩国真人故事为模板，举重妖精花式虐狗秀卫衣，我却更想要福珠同款男友郑俊亨~
热点专题
明星
林志颖双胞胎儿子啃面包 都要被萌化了
林志颖双胞胎儿子啃面包 都要被萌化了
网友偶遇“路人张国荣”
网友偶遇“路人张国荣”
钟丽缇张伦硕在机场这样秀恩爱…
钟丽缇张伦硕在机场这样秀恩爱…

甄子丹与洪金宝爱驹对决 娇妻与小姨子一家助阵

甄子丹爱驹宇宙车神与洪金宝爱驹崇山宝同场对决，可惜双双失落冠军。在看台观看赛事的大哥洪金宝完赛后便抽身离开，他表示没有失望。

01-09 09:03

细数邓文迪与新男友甜蜜瞬间，原来他们是这么认识的

随着48岁邓文迪与小27岁匈牙利男模Bertold Zahoran新恋情曝光，网友也通过男方的社交网站，发现了两人的恋爱过程。

01-09 09:05

38岁滨崎步晒自拍美照 好身材连衣服都要藏不住了

38岁的日本天后滨崎步去年9月宣布与第2任美籍老公离婚，目前单身的她，近日在社交网站PO养眼美照和大家分享，好身材也受瞩目。

01-09 09:20

运气好！曾志伟赌马大胜 花2300元赢了近1430万

曾志伟平常爱玩赛马，前一只爱驹去年在赛事中暴毙死亡，让他损失7位数港币，不过年底他突变好手气，买连赢大中近1430万元。

01-09 09:12

超敬业！张睿演绎痴情代善 片场秀光头抵严寒

张睿在横店遭遇了大降温，敬业的他在低温中雨戏夜戏连拍，感叹横店“比北极还要冷”，粉丝纷纷心疼提醒他多穿衣，关怀满满。

01-09 15:37
更多新闻
  • 凤凰号
  • TV哔
《花样姐姐2》——注定撕不起来的旅行

《花样姐姐2》——注定撕不起来的旅行

真人秀最合理的人设： “大姐大”宋丹丹、“女神”林志玲、“矛盾”王琳、“温柔”姜妍、“菜鸟”金晨、“男友力”李治廷、“萌点”Henry。

电影
佟掌柜又变美啦！《美容针》发布会上皮肤白皙似少女

林允《西游伏妖篇》灵芝头抢镜 徐克：她很努力

据悉，徐克在《西游》中亲自上阵重新编舞，给了林允一个不小的挑战，克服了重重困难的林允也让徐导刮目相看，称赞她：“真的相当努力。”

01-09 09:16

金球最佳影片提名票房排名 《死侍》高达7.8亿美元！

据悉，《死侍》将在金球奖上与其它影片一起争夺“最佳影片奖”的桂冠，它7.83亿美元的票房收入，在所有提名影片中的票房都是拔得头筹。

01-09 09:27

国产片求排片的N种方法！下跪怒撕发公开信……

对于电影排片少的情况，有些电影可能会采用激进的方法求排片，比如方励为《百鸟朝凤》磕头下跪，以及像《你好疯子》这样狂发公开信等等。

01-09 09:24

马丁·斯科塞斯调整工作计划 弃导辛纳特拉传记片

日前有消息指出，斯科塞斯筹备了十余年时间的辛纳特拉传记片，正式遭到“遗弃”，放弃原因是因为辛纳特拉家族对于影片的强烈反对。

01-09 10:15

《少年巴比伦》曝终极预告海报 1月13日燃炸春节档

热血青春电影《少年巴比伦》今日发布终极预告片及海报。有种少年路小路骁勇无畏对抗时代洪流，正式拉开一段热血狂躁的青春成长史。

01-09 15:25

二次元威力巨大！2016年引进日影数量和票房均破纪录

2016年的中国电影市场，全年共有11部日本电影上映，不但创下历年之最，《你的名字。》更是以5.69亿票房刷新了历年引进日影的最高票房纪录。

01-09 09:36
更多新闻
  • 公映礼
  • 大影响
《摆渡人》公映礼

凤凰公映礼之《摆渡人》

2016年12月23日，《摆渡人》导演张嘉佳，携主创王家卫、马苏、张榕容到场凤凰公映礼，与现场观众分享幕后趣事。

电视
《漂亮的李慧珍》
《漂亮的李慧珍》曝MV海报 迪丽热巴盛一伦演绎时差爱情

“零资料”歌手竟是国宝级天籁！迪玛希加盟《歌手》

据了解，迪玛希诞生于音乐世家，父辈、祖辈均为闻名界内的音乐人，而他本人歌唱天赋亦是得天独厚。

01-09 16:05

薛之谦《我们的挑战》一路被虐 求亲爹安慰反遭嘲笑

不得不说这期节目中最惨的还是薛之谦，在遭受节目组的摧残之余，还要被自家亲爹无情嘲笑，真是一个大写的生无可恋啊！

01-09 14:15

《醉玲珑》首曝海报 刘诗诗陈伟霆苏炸了

《醉玲珑》首度曝光了刘诗诗、陈伟霆的CP海报，这两人的全新搭档组合不仅给观众带来极大的新鲜感和期待值，在剧中也是爱到毁天灭地！

01-09 14:15

《大闹天竺》登《快本》新年首秀 王宝强白客贺新春

在对口型大作战的环节中，白客宝强合体大跳中国娃娃的《新年快乐》，两人造型十分喜庆，扎着两个小辫尽显呆萌。

01-09 14:15

《利先生》陈晓天台表白周冬雨 流利夫妇终定情

利耀南（陈晓饰）与刘欣桐（周冬雨饰）组成的“流利夫妇”何时能够在一直是关注的焦点。昨晚剧情中，流利夫妇终于牵手定情撒狗粮。

01-09 09:24

《独步天下》首发主创海报 王凯熠林峯秀清装

《独步天下》主要讲述背负“可兴天下、可亡天下”预言的第一美女东哥，与清太宗皇太极之间的传奇爱情故事。

01-09 09:18
更多新闻
热门排行
音乐
“亚洲情歌天后”梁静茹返场北京 4月8日浪漫延续
“亚洲情歌天后”梁静茹返场北京 4月8日浪漫延续

朴树发巡演延期致歉公告：将歌迷的损失降到最低点

9日，朴树通过演唱会主办方发布致歉视频，2017《好好地Ⅱ》个人巡演杭州、上海站分别延期至6月、8月。

01-09 14:29

昆凌被曝现身老公演唱会 周杰伦唱《一生中最爱》

周杰伦唱进香港红馆，更练唱谭咏麟的广东歌《一生中最爱》，据悉他的太太昆凌也在现场。

01-09 09:04

林宥嘉透露求婚过程 决心早结婚是因“遇到对的人”

林宥嘉去年11月求婚丁文琪成功，如今登记结婚，29岁结婚的他不怕流失粉丝，称“成家立业后，更有男人味”。

01-09 09:05

BIGBANG胜利音乐学院关门 因师生恋被投诉

BIGBANG胜利自曝已停止音乐学院事业：“因为有学生和老师交往，家长打来抱怨女儿都没回家。”

01-09 09:12

BY2妹自我介绍说错话 自嘲：出道以来犯的最大错误

双胞胎女团BY2成员Yumi自嘲：“出道8年以来，犯最大的错误就是，我居然把自己介绍成姐姐！”

01-09 09:08
更多新闻
  • 演出推荐
  • 在线购票
“致•爱”巡演北京站

“致•爱”巡演北京站

I Do“致•爱”巡回演唱会北京站，蔡依林、萧亚轩、张韶涵、Elephant Dee小S、李荣浩、以及人声兄弟乐团齐聚为爱跨年。