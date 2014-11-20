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01-29 12:37
2014-11-20
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小鲜肉和当年港台歌星区别在哪？

某种程度上说，水涨船高，小鲜肉越自爱越被爱。鹿晗虽然背负逆天人气，还像个羞涩新人，不是吗？

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方中信收“名车”太开心！携太太莫可欣和女儿验车

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2017年央视鸡年春晚现身哈尔滨分会场的玖月奇迹组合成员王小玮下台时意外摔倒惊呆众人，经确认，只是脚踝扭伤，还好并无大碍。

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