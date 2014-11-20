本次“真我巅峰演唱会”的阵容包括华语音乐教父罗大佑，中国摇滚诗人、行者音乐家许巍，台湾歌手田馥甄和内地著名歌手张靓颖四位顶级大咖，四种音乐态度诠释四种真我个性，四种真我个性传达真我巅峰情怀。并且此次演唱会门票概不售卖，全部通过网络活动赠送！