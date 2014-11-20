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舒淇有喜了？丈夫冯德伦这样回应：明显怀孕的是我啦

[女神嫁了]冯德伦古堡求婚 | 舒淇穿3500元平价婚纱踩平底鞋拍婚纱照 | 两人或在布拉格举行婚礼

[频传怀孕]怀孕了？舒淇抱怨自己不能喝酒 不能吃甜食 | 舒淇到底怀没怀孕？看这张照片就知道了(图)

刘德华坠马后第17天写的亲笔信，竟全文都是神秘符号(图)

[恢复进展]谭咏麟透露刘德华伤势：无论说话或笑都会痛 | 坠马摔掉九千万！刘德华如今需靠尿袋排便

贝克汉姆是假面善人？私人邮件遭黑客公开：做公益只为授勋

为挽救形象？贝克汉姆陪女儿小七读睡前故事 | 小贝老婆维多利亚后悔18岁时隆胸：不要乱弄你的胸部

《歌手》谭晶惊艳亮嗓夺冠 赵雷登场获第二袁娅维垫底出局

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她是赵本山“老婆”，疑因丈夫爱上闺蜜消失10年(图)

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她曾是中国最红的女笑星，与赵本山搭档演夫妻为观众所熟知，台下老公却被曝与闺蜜好上，离婚后神秘失踪10年。

02-05 16:16
2014-11-20
娱论导向

小鲜肉和当年港台歌星区别在哪？

某种程度上说，水涨船高，小鲜肉越自爱越被爱。鹿晗虽然背负逆天人气，还像个羞涩新人，不是吗？

林忆莲让演出继续 是生命必须

对林忆莲来说，让演出继续，是生命必须。而我们这些跟随了她三十年的人，为这样的演出还能继续，感到幸福。

　 　　
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最火美少女天团BEJ48突袭凤凰网，最低年龄14岁的萝莉如何俘获互联网精英？镜头前成熟认真，私底下竟如此…

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我这么优秀却逃不过一夜情和不伦恋？这部日剧《东京白日梦女》叫醒大龄女青年的白日梦。

2月韩剧安利：一大波甜剧正适合恋爱的春天~

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不同于一月的正剧，二月的两部甜剧一部甜综真是适合这个恋爱的春天~一大波安利你准备好了吗？
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“进口哥哥”迪玛希盛世美颜征服迷妹

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宋佳登时尚杂志封面 上演雨林神秘诱惑

近日，宋佳登杂志封面，演绎了一组密林之中的神秘诱惑。照片中，身着黑色露背高腰连体裤的宋佳立于茂密丛林，似有原始神秘气质流动。

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《西游伏妖篇》破12亿！星爷徐克这样回应争议……

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又来！卖拷贝发长信作别：《变形金刚5》是最后一章

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